Законодательные инициативы Офиса президента направлены на предотвращения и противодействия коррупции.

Заместитель головы Офиса президента Руслан Рябошапка подчеркнул, что предложенные ОП законодательные инициативы по защите разоблачителей коррупции основываются на рекомендациях европейских институтов.

Внедрение действенного механизма материального поощрения касается разоблачителей наиболее тяжелых коррупционных преступлений.

Во-первых, материальное поощрение станет стимулом для сообщений об угрозах для общества.

Во-вторых, для разоблачителя это своего рода страховка на случай возможных негативных мер со стороны работодателя, например, увольнение, и добавляет уверенности на момент принятия решения о сообщении соответствующей информации.

В-третьих, сообщение от разоблачителей существенно упрощают и повышают эффективность деятельности правоохранительных органов в сфере выявления и расследования коррупционных преступлений.

– Механизмы материального стимулирования в некоторых странах существуют не только для разоблачителей, но и для сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, когда процент от конфискованных средств выделяется на дополнительные потребности определенных подразделений, или идет на премирование отдельных сотрудников, – отмечает Рябошапка.

Введение новых действенных гарантий и средств защиты разоблачителей коррупции является необходимым условием обеспечения надлежащего функционирования системы использования помощи обличителей в предотвращении и противодействии коррупции.

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– Если разоблачителя уволят, то его должны немедленно восстановить на работе с правом на получение компенсации за вынужденный прогул. В трудовых спорах между разоблачителем и работодателем в суде обязанность доказывания возлагается на работодателя, – объясняет заместитель ОП.

Напомним, разоблачители коррупционных схем будут получать 10% от суммы взятки