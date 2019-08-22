Законодавчі ініціативи Офісу президента спрямовані на запобігання та протидії корупції.

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка зазначив, що запропоновані ОП законодавчі ініціативи щодо захисту викривачів корупції ґрунтуються на рекомендаціях європейських інституцій.

Запровадження дієвого механізму матеріального заохочення стосується викривачів найбільш тяжких корупційних злочинів.

По-перше, матеріальне заохочення стане стимулом для повідомлень про загрози для суспільства.

По-друге, для викривача це є свого роду страхуванням на випадок можливих негативних заходів з боку роботодавця, наприклад, звільнення, і додає впевненості на момент прийняття рішення про повідомлення відповідної інформації.

По-третє, повідомлення від викривачів суттєво спрощують та підвищують ефективність роботи правоохоронних органів у сфері виявлення та розслідування корупційних злочинів.

– Механізми матеріального стимулювання в деяких країнах існують не лише для викривачів, а й для співробітників правоохоронних та контролюючих органів, коли відсоток від конфіскованих коштів виділяється на додаткові потреби певних підрозділів, або йде на преміювання окремих співробітників, – зазначає Рябошапка.

Запровадження нових дієвих гарантій та засобів захисту викривачів корупції є необхідною умовою забезпечення належного функціонування системи використання допомоги викривачів у запобіганні та протидії корупції.

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– Якщо викривача звільнять, то його мають негайно поновити на роботі з правом на отримання компенсації за вимушений прогул. У трудових спорах між викривачем і роботодавцем у суді обов’язок доказування покладається на роботодавця, – пояснює заступник ОП.

Нагадаємо, викривачі корупційних схем отримуватимуть 10% від суми хабара.