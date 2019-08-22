НАК Нафтогаз Украины запустил акцию, в рамках которой предлагает бытовым потребителям приобрести в сентябре газ по летней цене, то есть сделать запас на отопительный сезон.

С учетом того, что зимой газ может подорожать, украинцы могут сделать запас по летней цене.

– Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос… Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои расходы на газ, проплавит желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей, – рассказал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

По его словам, на этих условиях украинцы могут закупить до 25 тыс. кубометров газа – этого достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.

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Воспользоваться таким предложением можно будет до 25 сентября.

Отпускная цена газопоставляющим предприятиям в рамках этого продукта составляет 4 874,42 грн за тыс. кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

– Чтобы воспользоваться новым продуктом, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта), подписать дополнительное соглашение к типовому договору поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки/распределения, – пояснили в Нафтогазе.

Ранее Факты ICTV писали о том, что цена на газ для населения в июле уменьшилась на 10,4%.

Источник: Нафтогаз