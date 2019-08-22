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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нафтогаз пропонує українцям закупити газ на зиму за літньою ціною

НАК Нафтогаз України запустив акцію, в рамках якої пропонує побутовим споживачам придбати у вересні газ за літньою ціною, тобто зробити запас на опалювальний сезон.

Нафтогаз пропонує українцям закупити газ на зиму за літньою ціною

Зважаючи на те, що взимку газ може подорожчати, українці можуть зробити запас за літньою ціною.

– Ціна газу для населення за минулі п’ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що зимою газ подорожчає, бо на нього збільшується попит… Багато наших комерційних клієнтів вже зафіксували свої витрати на газ, передплативши бажані обсяги. Тепер така можливість є і у побутових споживачів, – розповів голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

За його словами, на цих умовах українці можуть закупити до 25 тис. кубометрів газу – цього достатньо для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими.

Читайте: Нафтогаз анонсував нові тарифи на газ

Скористатися такою пропозицією можна буде до 25 вересня.

Відпускна ціна газопостачальним підприємствам в рамках цього продукту складає 4 874,42 грн за тис. кубометрів (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

– Щоб скористатися новим продуктом, необхідно звернутись до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбуту), підписати додаткову угоду до типового договору постачання природного газу, внести попередню оплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування/розподілу, – пояснили у Нафтогазі.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ціна на газ для населення в липні зменшилася на 10,4%.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Pexels

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