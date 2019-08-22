НАК Нафтогаз України запустив акцію, в рамках якої пропонує побутовим споживачам придбати у вересні газ за літньою ціною, тобто зробити запас на опалювальний сезон.

Зважаючи на те, що взимку газ може подорожчати, українці можуть зробити запас за літньою ціною.

– Ціна газу для населення за минулі п’ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що зимою газ подорожчає, бо на нього збільшується попит… Багато наших комерційних клієнтів вже зафіксували свої витрати на газ, передплативши бажані обсяги. Тепер така можливість є і у побутових споживачів, – розповів голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

За його словами, на цих умовах українці можуть закупити до 25 тис. кубометрів газу – цього достатньо для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими.

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Скористатися такою пропозицією можна буде до 25 вересня.

Відпускна ціна газопостачальним підприємствам в рамках цього продукту складає 4 874,42 грн за тис. кубометрів (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

– Щоб скористатися новим продуктом, необхідно звернутись до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбуту), підписати додаткову угоду до типового договору постачання природного газу, внести попередню оплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування/розподілу, – пояснили у Нафтогазі.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ціна на газ для населення в липні зменшилася на 10,4%.

Джерело: Нафтогаз