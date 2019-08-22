В Кремле подтвердили, что ведут переговоры с Украиной об обмене заключенными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас Украина и Россия осуществляют определенные контакты касательно подготовки к обмену заключенными.

Он добавил, что во время разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина не обсуждали фамилии конкретных людей, которых передадут Украине во время обмена.

– Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, – сказал Песков.

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Главы государств также поднимали вопрос украинско-российских отношений.

К слову, на украинских политзаключенных могут обменять Максима Одинцова и Александра Баранова.