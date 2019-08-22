У Кремлі підтвердили, що ведуть переговори з Україною про обмін ув’язненими.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зараз Україна і Росія здійснюють певні контакти щодо підготовки до обміну ув’язненими.

Він додав, що під час розмови президента Франції Еммануеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна не обговорювали прізвища конкретних людей, яких передадуть Україні під час обміну.

– Якісь персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками щодо проблеми врегулювання на південному сході України, – сказав Пєсков.

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Глави держав також порушували питання українсько-російських відносин.

До слова, на українських політв’язнів можуть обміняти Максима Одинцова та Олександра Баранова.