PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кремль підтвердив переговори щодо обміну ув’язненими

У Кремлі підтвердили, що ведуть переговори з Україною про обмін ув’язненими.

Кремль підтвердив переговори щодо обміну ув’язненими

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зараз Україна і Росія здійснюють певні контакти щодо підготовки до обміну ув’язненими.

Він додав, що під час розмови президента Франції Еммануеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна не обговорювали прізвища конкретних людей, яких передадуть Україні під час обміну.

– Якісь персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками щодо проблеми врегулювання на південному сході України, – сказав Пєсков.

Читайте: Моряків повернуть до кінця літа, з РФ домовилися про обмін ув’язненими – ЗМІ

Глави держав також порушували питання українсько-російських відносин.

До слова, на українських політв’язнів можуть обміняти Максима Одинцова та Олександра Баранова.

Джерело: Интерфакс

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Росію не можна повертати в G7 – ЄС
Росіяни скинули на Сумщину 10 комплектів рятувальних парашутів
Росія утилізує єдину українську субмарину Запоріжжя
Українських політв’язнів можуть обміняти на Баранова та Одинцова – адвокат
Повернення Росії в G8 – Зеленський назвав умови
Моряків повернуть до кінця літа, з РФ домовилися про обмін ув’язненими – ЗМІ
Скільки українців вважають себе патріотами – опитування
Росія може повернутись в G8: чому вигнання РФ закінчилося
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка