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Факты / Украина

Украина завершила разминирование территории возле моста в Станице Луганской – ОБСЕ

Украинская сторона сообщила об окончании работ по разминированию возле моста в Станице Луганской.

ОБСЄ Станиця Луганська

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней Контактной Группе Мартин Сайдик сообщил, что участники ТКГ согласовали шаги по подготовке к ремонту моста в Станице Луганской.

Он отметил, что стороны должны обменяться письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы.

Соответствующее сообщение об окончании работ по разминированию спецпредставитель уже получил от украинской стороны.

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Мартин Сайдик также добавил, что в рабочей группе по безопасности кроме ситуации в Станице Луганской  обсуждались вопросы восстановления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что Украина начнет восстанавливать мост в Станице Луганской.

Источник: ОБСЕ

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