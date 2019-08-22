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Факти / Україна

Україна завершила розмінування території біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ

Українська сторона повідомила про закінчення робіт з розмінування біля мосту в Станиці Луганській.

ОБСЄ Станиця Луганська

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній Контактній Групі Мартін Сайдік повідомив, що учасники ТКГ узгодили кроки з підготовки до ремонту мосту у Станиці Луганській.

Він зазначив, що сторони повинні обмінятися письмовими повідомленнями про закінчення розмінування та про готовність розпочати ремонтні роботи.

Відповідне повідомлення про закінчення робіт з розмінування спецпредставник вже отримав від української сторони.

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Мартін Сайдік також додав, що у робочій групі з безпеки крім ситуації у Станиці Луганській обговорювали питання відновлення розведення сил і засобів у Золотому та Петровському.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Україна почне відбудовувати міст у Станиці Луганській.

Джерело: ОБСЄ

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