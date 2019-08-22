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Факти / Україна

Українські моряки стали предметом торгу за повернення Росії в G7 – Зеркаль

Заступник глави МЗС України Олена Зеркаль заявила, що передача моряків та інших українських політв’язнів є предметом торгу за повернення Росії в G7.

Українські моряки стали предметом торгу за повернення Росії в G7 – Зеркаль

Посольство України в РФ готове будь-коли включитися в процес звільнення політв’язнів, зокрема полонених моряків, але поки ніякої офіційної інформації Росія не надала, зазначає заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

– Розмова – на рівні президентів. І це питання знаків та кроків. Якщо сьогодні пролунали заяви про те, що Трамп і Макрон розглядають можливість повернення РФ до клубу великих держав, то звичайно, це вимагає від президента Путіна також якихось кроків, – вважає дипломат.

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Зеркаль додала, що повернення українських політв’язнів та моряків завжди обговорюється на всіх політичних рівнях.

Раніше Олена Зеркаль заявила, що після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона і глави РФ Володимира Путіна українська сторона очікує подальших кроків щодо звільнення політв’язнів.

Джерело: 5 канал

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