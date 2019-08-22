Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Президент України Володимир Зеленський телефоном переговорив із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Говорили про ситуацію на Донбасі та неповернення Росії до Великої сімки.

– Глава держави подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії до G7 в умовах агресії, яка триває на Донбасі, та окупації Криму. Він також зазначив, що у ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно не повертати Росію до G7, а змушувати її виконувати свої зобов’язання, – ідеться в повідомленні преслсужби президента.

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за готовність дотримуватися тієї ж принципової позиції щодо неприйнятності повернення РФ до G7, яку він продемонстрував ще під час минулорічного саміту G7 у Канаді.

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Зеленський й Трюдо домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії та захисту інтересів України після саміту G7 у Франції, який відбудеться 24-26 серпня.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту США Дональду Трампу запросити Росію на саміт G7 у 2020 році, а глава США підтримав цю ідею.