Всех троих задержали после получения ими $800 неправомерной выгоды.

Оперативники управления защиты экономики Житомирщины и следователи ГБР разоблачили судью Олевского районного суда Житомирской области, адвоката и следователя отдела полиции после распределения взятки за покрытие добычи янтаря.

Преступная схема судья – адвокат – следственная работала на возвращение изъятого у копателей стоимостного оборудования.

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Всех троих задержали после получения ими $800 неправомерной выгоды.

– Обидно, когда одни полицейские разоблачают нарушителей и противодействуют варварской добыче, другие – продают их работу. Но с каждым таким разоблачением продажных становится меньше, а следовательно – будет положительный результат, – написал руководитель ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Сейчас решается вопрос об их задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщении о подозрении в преступлении.

К слову, Владимир Зеленский в Житомире также представил нового главу ОГА.