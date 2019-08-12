Председателем Житомирской областной госадминистрации назначили Виталия Бунечко.

Во время визита в Житомирскую область президент Владимир Зеленский представил нового председателя ОГА Виталия Бунечко.

После представления Бунечко вручили удостоверение и предоставили слово.

– Я считаю Житомирскую область самым живописным уголком Украины. Моя семья родом из Житомирской области. Здесь похоронены мои дедушка и бабушка, – сказал новый председетель ОГА во время выступления.

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Он также пообещал, что будет развивать регион, бороться с коррупцией и не будет брать взятки.

До назначения на должность председателя ОГА Бунечко работал в СБУ первым заместителем начальника главного управления.

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