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Факты / Украина

Зеленский представил нового председателя Житомирской ОГА Бунечко

Председателем Житомирской областной госадминистрации назначили Виталия Бунечко.

Представление Виталия Бунечко

Во время визита в Житомирскую область президент Владимир Зеленский представил нового председателя ОГА Виталия Бунечко.

После представления Бунечко вручили удостоверение и предоставили слово.

– Я считаю Житомирскую область самым живописным уголком Украины. Моя семья родом из Житомирской области. Здесь похоронены мои дедушка и бабушка, – сказал новый председетель ОГА во время выступления.

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Он также пообещал, что будет развивать регион, бороться с коррупцией и не будет брать взятки.

До назначения на должность председателя ОГА Бунечко работал в СБУ первым заместителем начальника главного управления.

В Житомирской области под руководством президента Владимира Зеленского продолжается совещание

К слову, Николая Кулешова назначили начальником департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины.

 

Фото: Офис Президента

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