Усіх трьох затримали після отримання ними $800 неправомірної вигоди.

Оперативники управління захисту економіки Житомирщини та слідчі ДБР викрили суддю Олевського районного суду Житомирської області адвоката та слідчу відділу поліції після розподілу хабаря за покривання видобутку бурштину.

Злочинна схема суддя – адвокат – слідча працювала на повернення вилученого у копачів вартісного устаткування.

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Усіх трьох затримали після отримання ними $800 неправомірної вигоди.

– Прикро, коли одні поліцейські викривають порушників та протидіють варварському видобутку, інші – продають їх роботу. Але з кожним таким викриттям продажних стає менше, а отже – буде позитивний результат, – написав керівник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Наразі вирішується питання про їх затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

До слова, Володимир Зеленськи у Житомирі також представив нового голову ОДА.