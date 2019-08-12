Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля посетил Житомирскую область с рабочей поездкой. Факты ICTV собрали ключевые заявления главы государства.

Владимир Зеленский в Житомире во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря пообещал наказать всех виновных.

Именно с этой проблемой связаны ряд заявлений и решений главы государства.

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Во-первых, президент заверил, что все причастные к деятельности янтарной мафии не смогут избежать ответственности:

– Мы с вертолета увидели, что у вас происходит и с вырубкой леса, и с янтарем. Знаем все фамилии, кто стоит за хищением государственных недр. Мы обязательно займемся этим вопросом. Думаю, что эти люди далеко не уедут из нашей страны.

Во-вторых, Зеленский приказал уволить руководителей райотделов полиции и областных управлений СБУ в трех областях – Волынской, Ровенской, Житомирской, где эта проблема приобрела масштабы экологического бедствия.

– Мы понимаем, что люди охотятся на янтарь, это настоящая война криминальных авторитетов, которые прикрывались и полицией, и СБУ, и прокуратурой, с государством, – подчеркнул президент.

Также глава государства обратился к начальнику Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского с требованием уйти в отставку.

– Пять лет разгарблений. Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Вы можете сами уволиться? – сказал Зеленский.

С таким же предложением он обратился к руководителю полиции Житомирской области.

К слову, Владимир Зеленский в Житомире также представил нового главу ОГА.