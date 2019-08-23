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Факты / Украина

Омбудсмен Москалькова прилетела в Украину

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прилетела в Киев.

Тетяна Москалькова

В посольстве РФ в Украине сообщают, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Украину.

Причину визита в диппредставительстве пока не уточняют.

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Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что Украина и Россия предварительно договорились об обмене заключенными по формуле 33 на 33 человека.

Среди тех, кого планируют обменять не значится главный редактор РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский. В Москве убеждены, что его должны освободить из-под стражи, а не обменять.

Фото: Татьяна Москалькова

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