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Факты / Украина

Украина и Россия договорились обменять заключенных по формуле 33 на 33 – СМИ

Российские СМИ пишут, что Украина и Россия предварительно договорились об обмене заключенными по формуле 33 на 33.

Украина и Россия договорились обменять заключенных по формуле 33 на 33 – СМИ

Украинская и российская стороны предварительно достигли договоренностей об обмене по формуле 33 на 33 человека.

Российское издание РБК со ссылкой на собственные источники пишет, что среди тех, кого планируют обменять не значится главный редактор РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский. В Москве убеждены, что его должны освободить из-под стражи, в не самом обменять.

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Также не известно будет ли освобожден украинский режиссер Олег Сенцов.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уже прибыла в Россию.

Напомним, в Кремле подтвердили, что ведут переговоры с Украиной об обмене заключенными.

Источник: РБК

Фото: УНИАН

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