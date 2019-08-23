Російський омбудсмен Тетяна Москалькова прилетіла в Київ.

У посольстві РФ в Україні повідомляють, що уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прибула в Україну.

Причину візиту в диппредставництві наразі не уточняють.

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Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що Україна та Росія попередньо домовилися про обмін ув’язненими за формулою 33 на 33 людини.

Серед тих, кого планують обміняти не значиться головний редактор РІА Новини-Україна Кирило Вишинський. У Москві переконані, що його повинні звільнити з-під варти, а не обміняти.

Фото: Тетяна Москалькова