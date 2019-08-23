PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Первое заседание Рады ІХ созыва: избрание спикера, коалиция и отставка Кабмина

Глава подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков рассказал о плане работы новой Рады во время первого заседания.

Дмитро Разумков

Согласно законодательству, коалиционное соглашение будет подписано 29 августа – во время первого заседания Верховной Рады ІХ созыва.

Глава политической партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что перед избранной Радой сложит полномочия действующий Кабинет министров.

Исходя из той повестки дня, которая будет согласована на подготовительной депутатской подгруппе, мы будем вносить те вопросы, которые будут обсуждены, – сказал Дмитрий Разумков.

Читайте: Разумков назвал 15 кандидатов на должности заместителей главы фракции Слуга народа

На вопрос, будут ли вынесены на повестку дня вопросы об увольнении генппрокурора и министра иностранных дел, Дмитрий Разумков ответил, что будет много вопросов, часть из которых точно будет вынесена на голосование 29 августа.

К слову, ранее Дмитрий Разумков говорил, что Кабмин могут сформировать на первом заседании Рады.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Схема размещения депутатских фракций в сессионном зале Верховной Рады утверждена
Соглашение о создании коалиции могут подписать 29 августа
Нардеп от Слуги народа отказался от мандата – кто занял его место
Батькивщина выдвинула кандидатуру вице-спикера
Кабмин могут сформировать на первом заседании Рады – Разумков
Слуга народа впереди: схема размещения депутатов в сессионном зале Рады
Раздел комитетов Рады: Слуга народа претендует на 60% мест в каждом
Война закончится, гривна будет стабильной: прогноз нумеролога для Украины на 5 лет
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка