Глава подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков рассказал о плане работы новой Рады во время первого заседания.

Согласно законодательству, коалиционное соглашение будет подписано 29 августа – во время первого заседания Верховной Рады ІХ созыва.

Глава политической партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что перед избранной Радой сложит полномочия действующий Кабинет министров.

Исходя из той повестки дня, которая будет согласована на подготовительной депутатской подгруппе, мы будем вносить те вопросы, которые будут обсуждены, – сказал Дмитрий Разумков.

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На вопрос, будут ли вынесены на повестку дня вопросы об увольнении генппрокурора и министра иностранных дел, Дмитрий Разумков ответил, что будет много вопросов, часть из которых точно будет вынесена на голосование 29 августа.

К слову, ранее Дмитрий Разумков говорил, что Кабмин могут сформировать на первом заседании Рады.