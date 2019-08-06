Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков назвал претендентов на должности заместителей главы одноименной фракции в Верховной Раде IX созыва.

Дмитрий Разумков назвал фамилии 15 кандидатов на пост заместителей главы фракции Слуга народа в Верховной Раде IX созыва.

На эту должность претендуют Максим Ткаченко, Павел Халимон, Галина Янченко, Ольга Савченко, Дмитрий Солончук, Юрий Мысягин, Евгения Кравчук, Юрий Кисель, Павел Сушко, Роман Мулык, Юрий Корявченко, Николай Тищенко, Вадим Струневич, Артем Культенко, Елена Шуляк.

Читайте: У нас есть short-list. Арахамия назвал четырех претендентов на пост премьера

– Да, это люди, которые будут предлагаться, скорее всего фракцией, в качестве кандидатов на должности заместителей главы фракции политической партии Слуга народа в Верховной Раде 9-го созыва, – подтвердил Разумков.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, как будут распределяться должности в Верховной Раде Украины среди депутатов от партии Слуга народа.