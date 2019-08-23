Глава підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков розповів про план роботи нової Ради під час першого засідання.

Згідно з законодавством, коаліційна угода буде підписана 29 серпня – під час першого засідання Верховної Ради ІХ скликання.

Глава політичної партії Слуга народу Дмитро Разумков повідомив, що перед обраною Радою складе повноваження чинний Кабінет міністрів.

Виходячи з того порядку денного, який буде погоджено на підготовчій депутатській підгрупі, ми вноситимемо ті питання, які будуть обговорені, – сказав Дмитро Разумков.

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На питання, чи будуть винесені на порядок денний питання про звільнення генппрокурора і міністра закордонних справ, Дмитро Разумков відповів, що буде багато питань, частина з яких точно буде винесена на голосування 29 серпня.

До слова, раніше Дмитро Разумков говорив, що Кабмін можуть сформувати на першому засіданні Ради.