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Факты / Украина

Вопрос обмена заключенных между Украиной и РФ может решиться в ближайшее время – Зеленский

Владимир Зеленский надеется на то, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной будут в ближайшие дни.

Вопрос обмена заключенных между Украиной и РФ может решиться в ближайшее время – Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами сообщил, что рассчитывает на обмен заключенных в ближайшее время.

Мы ждем результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать. Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу – сказал президент.

Читайте: Украина и Россия договорились обменять заключенных по формуле 33 на 33 – СМИ

Напомним, вопрос обмена заключенных между Украиной и Россией обсуждается несколько дней.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Украину.

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