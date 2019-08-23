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Факти / Україна

Питання обміну ув’язнених між Україною і РФ може вирішитися найближчим часом – Зеленський

Володимир Зеленський сподівається на те, що результати з питання обміну утримуваних осіб між Росією і Україною будуть найближчими днями.

Питання обміну ув’язнених між Україною і РФ може вирішитися найближчим часом – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами повідомив, що розраховує на обмін ув’язнених найближчим часом.

Ми чекаємо на результати крок за кроком. Перші результати повинні бути вже найближчими днями. Не хочу загадувати. Я особисто працюю над цим питанням, і прошу ЗМІ: будь ласка, без чуток. Я працюю над цим уже два місяці. Дайте мені виконати свою роботу – сказав президент.

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Нагадаємо, питання обміну ув’язнених між Україною та Росією обговорюється кілька днів.

Раніше стало відомо, що уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прибула в Україну.

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