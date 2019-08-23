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Факты / Украина / Политика

Верховная Рада не изберет новый Кабмин 29 августа – Разумков

29 августа на заседании Верховной Рады не смогут проголосовать за новый состав Кабинета министров.

Дмитро Разумков

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что Кабинет министров должен сложить полномочия перед новоизбранным парламентом, потому Верховная Рада не сможет проголосовать за его новый состав 29 августа.

– Вы не проснетесь (После 29 августа — Ред.) с новым Кабмином… А если мы говорим, когда это произойдет, я думаю, что в ближайшее время. После того, как заработает Верховная Рада, – сказал Разумков.

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Избранный нардеп добавил, что премьер-министром станет тот, кого поддержит коалиция.

К слову, народный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что нового премьер-министра изберут 29 августа.

Источник: Укринформ

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