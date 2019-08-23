29 серпня на засіданні Верховної Ради не зможуть проголосувати за новий склад Кабінету міністрів.

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що Кабінет міністрів повинен скласти повноваження перед новообраним парламентом, тому Верховна Рада не зможе проголосувати за його новий склад 29 серпня.

– Ви не прокинетеся (Після 29 серпня – Ред.) з новим Кабміном… А якщо ми говоримо, коли це станеться, я думаю, що найближчим часом. Після того, як запрацює Верховна Рада, – сказав Разумков.

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Обраний нардеп додав, що прем’єр-міністром стане той, кого підтримає коаліція.

До слова, народний депутат від партії Слуга народу Давид Арахамія заявив, що нового прем’єр-міністра оберуть 29 серпня.