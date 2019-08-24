Независимость нашей страны начиналась именно с этой пожелтевшей от времени тетради. Так выглядит черновик Акта о провозглашении независимости Украины.

Автор черновика Акта о провозглашении независимости Украины Левко Григорьевич Лукьяненко передал ее журналисту и политическому деятелю Мустафе Найему в августе 2007 года.

– Когда Левко Григорьевич передавал мне его в руки (мне нужно было отсканировать оригинал для эфира), он сказал лишь одну фразу: Будьте осторожны, это имеет ценность, – вспоминает Мустафа Найем 24 августа 2017.











Черновик Акта о провозглашении независимости Украины / 3 фотографии

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По словам Найема, Акт провозглашения независимости Украины хотели назвать Универсалом. Однако его авторы решили не рисковать, ведь боялись, что коммунисты не поддержат документ, вспомнив об Универсалах Грушевского.

Он обратил внимание, что вверху страницы справа слово Универсал позже вычеркнули.

Из этих же соображений текст провозглашения сознательно сжали до минимальных размеров – чтобы избежать длительного обсуждения членами фракции Компартии Украины.

К слову, большинство украинцев считают День независимости государственным праздником.

Источник: Мустафа Найем

Фото: Українська правда