Абсолютное большинство граждан Украины (68%) считают День независимости государственным праздником, о чем свидетельствуют данные последнего опроса.

Накануне Дня независимости Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа провели исследование общественного мнения.

По его данным, День независимости – государственный праздник для 68% респондентов, просто выходной день – для 23%. И только 4% украинцев считают этот день исторической ошибкой.

В то время как государственный праздник его больше воспринимают в центре (77%) и на западе (75%), немного меньше на юге (58%) и востоке (60%).

На вопрос – Если бы референдум о провозглашении независимости состоялся в августе 2019 года – 89% респондентов ответили, что поддержали бы независимость.

Социологи отмечают, что такой высокий показатель наблюдался лишь в опросе 1991 года, проведенном накануне референдума.

Относительно оценки годов независимости мнения разделились: 26% считают, что больше было положительного, 23% – отрицательного.

Кроме того, 46% украинцев склоняется к мнению, что позитива и негатива было поровну.

Наблюдается также рост оптимистических настроений и веры в лучшее будущее. Впервые с 2004 года половина граждан решила, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 23% имеют противоположное мнение и 26% не определились.

После выборов вера в то, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, также существенно возросла:

с 2015-го по 2018-й таких оптимистов было 17-22%;

в августе 2019 года – уже 48%.

Только 8% респондентов не верят, что Украина на это способна.

Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа провели общенациональное исследование общественного мнения.

Опрос проводился в 103 населенных пунктах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

В целом опрошено 2040 респондентов (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не более 2,3%.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как пройдет День независимости 2019.

Источник: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва