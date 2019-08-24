Незалежність нашої країни починалася саме з цього пожовклого від часу зошиту. Так виглядає чернетка Акту про проголошення незалежності України.

Автор чернетки Акту про проголошення незалежності України Левко Григорович Лук’яненко передав її журналісту і політичному діячу Мустафі Найєму у серпні 2007 року.

– Коли Левко Григорович передавав мені її в руки (мені потрібно було відсканувати оригінал для ефіру), він сказав лише одну фразу: Будьте обережні, це має цінність, – згадує Мустафа Найєм 24 серпня 2017.











Чернетка Акту про проголошення незалежності України / 3 фотографии

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За словами Найєма, Акт проголошення незалежності України хотіли назвати Універсалом. Проте його автори вирішили не ризикувати, адже боялися, що комуністи не підтримають документ, згадавши про Універсали Грушевського.

Він звернув увагу, що у верхній частині сторінки праворуч слово Універсал згодом викреслили.

З цих самих міркувань текст проголошення свідомо стиснули до мінімальних розмірів – щоб уникнути тривалого обговорення членами фракції Компартії України.

До слова, більшість українців вважають День незалежності державним святом.

Джерело: Мустафа Найєм

Фото: Українська правда