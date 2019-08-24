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Факты / Украина

Где смотреть марш на День независимости 2019

На День независимости в 2019 году состоится Шествие достоинства. Факты ICTV проведут прямую трансляцию события.

Київ

На День независимости 2019 в Киеве не будут проводить традиционный парад. Вместо этого проведут Шествие достоинства, в котором примут участие украинские военные и представители разных профессий.

Факты ICTV будут вести прямую трансляцию марша на День независимости на канале Youtube и странице в соцсети Facebook.

Ожидается, что по Крещатику пройдут различные войска ВСУ, а также ветераны АТО и представители различных профессий.

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После завершения марша к украинцам обратится президент Владимир Зеленский.

Также в центре столицы пройдет концерт, приуроченный ко Дню независимости.

К слову, 68% граждан Украины считают День независимости государственным праздником.

Фото: Dreamstime

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