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Факти / Україна

Де дивитися марш на День незалежності 2019

На День незалежності у 2019 році відбудеться Хода гідності. Факти ICTV проведуть пряму трансляцію події.

Київ

На День незалежності 2019 у Києві не проводитимуть традиційний парад. Замість цього проведуть Ходу гідності, в якій візьмуть участь українські військові та представники різних професій.

Факти ICTV вестимуть пряму трансляцію маршу на День незалежності на каналі Youtube і сторінці у соцмережі Facebook.

Очікується, що Хрещатиком пройдуть різні війська ЗСУ, а також ветерани АТО і представники різних професій.

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Після завершення маршу до українців звернеться президент Володимир Зеленський.

Також у центрі столиці пройде концерт до Дня незалежності.

До слова, 68% громадян України вважають День незалежності державним святом.

Фото: Dreamstime

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