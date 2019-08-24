Президент України Володимир Зеленський розповів, що розглядає дві кандидатури на пост прем’єр-міністра.

Коло претендентів на пост прем’єр-міністра звузилося до двох кандидатур. Однак прізвища цих людей Володимир Зеленський не назвав.

– Я повинен ухвалити це рішення цього тижня, більше нікуди тягнути. Скажу чесно, що складність цього рішення лише у тому, що мені подобається кілька людей. Не скажу хто, скажу, що двоє, – говорить президент України.

Зеленський запевняє, що новий прем’єр повинен бути готовий до вирішення проблем в економіці.

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– Людина повинна прийти з моделлю, з людьми, з термінами реформ. Це велике глобальне завдання, – додав він.

До речі, народний депутат від партії Слуга народу Давид Арахамія заявив, що ім’я новогго прем’єр-міністра України стане відомо у перший день засідання нового парламенту, 29 серпня.