Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб командир взвода 24-го батальона Айдар.

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения.

ВСУ потеряли командира взвода 24-го батальона Айдар (позывной Тихий) 53-й механизированной бригады.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 10 обстрелов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил три обстрела.

Напомним, недавно украинским военным удалось провести самую быструю и успешную операцию за время войны на Донбассе, в результате которой была уничтожена база оккупантов с военной техникой.