Военнослужащим ООС удалось провести самую быструю и успешную операцию за время войны на Донбассе, в результате которой была уничтожена база оккупантов с военной техникой.

Волонтер Юрий Мысягин опубликовал видео спецоперации ООС, которую провели за неделю до объявления перемирия на Донбассе. В результате военным удалось уничтожить вражескую базу.

Она стала самой быстрой и успешной операцией за время войны на Донбассе.

15 июля позиции ООС начали обстреливать 122-мм снарядами, однако украинские военнослужащие не смогли дать быстрый ответ, поскольку позиции врага располагались далеко.

– Но, благодаря оперативной и разведывательной информации полученной накануне, скрытно проведенной разведке, наши группы уже знали, где находится штаб и база террористов, на которой расположена большая часть их военной техники, – сообщил Мысягин.

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В результате операции, в которой участвовали 35 военных, убили 20 боевиков, еще 11 ранили.

Также была уничтожена военная техника врага:

ЗРК Стрела-10;

командно-штабная машина;

два БМП;

шесть грузовиков УРАЛ;

четыре грузовика КАМАЗ;

грузовой кран;

армейский джип.

К слову, в Украине запустили онлайн-карту, на которой можно увидеть заминированные районы Донбасса.

Источник: Yuriy Misyagin

Видео: Yuriy Misyagin