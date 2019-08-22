Военнослужащим ООС удалось провести самую быструю и успешную операцию за время войны на Донбассе, в результате которой была уничтожена база оккупантов с военной техникой.
Волонтер Юрий Мысягин опубликовал видео спецоперации ООС, которую провели за неделю до объявления перемирия на Донбассе. В результате военным удалось уничтожить вражескую базу.
Она стала самой быстрой и успешной операцией за время войны на Донбассе.
15 июля позиции ООС начали обстреливать 122-мм снарядами, однако украинские военнослужащие не смогли дать быстрый ответ, поскольку позиции врага располагались далеко.
– Но, благодаря оперативной и разведывательной информации полученной накануне, скрытно проведенной разведке, наши группы уже знали, где находится штаб и база террористов, на которой расположена большая часть их военной техники, – сообщил Мысягин.
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В результате операции, в которой участвовали 35 военных, убили 20 боевиков, еще 11 ранили.
Также была уничтожена военная техника врага:
- ЗРК Стрела-10;
- командно-штабная машина;
- два БМП;
- шесть грузовиков УРАЛ;
- четыре грузовика КАМАЗ;
- грузовой кран;
- армейский джип.
К слову, в Украине запустили онлайн-карту, на которой можно увидеть заминированные районы Донбасса.
Источник: Yuriy Misyagin
Видео: Yuriy Misyagin