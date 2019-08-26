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Факти / Україна / Суспільство

13 обстрілів і троє поранених: під Горлівкою загинув командир взводу

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.

13 обстрілів і троє поранених: під Горлівкою загинув командир взводу

Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє військовослужбовців отримали поранення.

ЗСУ втратили командира взводу 24-го батальйону Айдар (позивний Тихий) 53-ї механізованої бригади.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 10 обстрілів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ – три обстріли.

Нагадаємо, нещодавно українським військовим вдалося провести найбільш успішну операцію за час війни на Донбасі, внаслідок якої знищено базу окупантів з військовою технікою.

Джерело: Штаб ООС

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