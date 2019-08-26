США удовлетворены работой нормандского формата, но готовы поддержать и другие встречи, заявил Курт Волкер.

США готовы к новым форматам встреч по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил спецпред Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

– Если будут какие-то другие встречи – мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки, – сказал он в интервью телеканалу Прямой, комментируя возможное расширение нормандского формата за счет США и Великобритании.

Волкер также признал, что дело не в форматах, а в политической воле России выполнить минские договоренности.

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При этом он добавил, что Вашингтон удовлетворен работой существующего формата.

Напомним, Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в ближайшее время в Париже.