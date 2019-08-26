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Факти / Україна / Політика

США задоволені роботою нормандського формату – Волкер

США задоволені роботою нормандського формату, але готові підтримати й інші зустрічі, заявив Курт Волкер.

Курт Волкер

США готові до нових форматів зустрічей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив спецпред Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

– Якщо будуть якісь інші зустрічі – ми із задоволенням візьмемо участь у них, і підтримаємо ці спроби, – сказав він в інтерв’ю телеканалу Прямий, коментуючи можливе розширення нормандського формату за рахунок США і Великої Британії.

Волкер також визнав, що справа не у форматах, а у політичній волі Росії виконати мінські домовленості.

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При цьому він додав, що Вашингтон задоволений роботою існуючого формату.

Нагадаємо, Меркель заявила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту нормандської четвірки найближчим часом в Парижі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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