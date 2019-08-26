Партия Слуга народа готова уступить несколькими комитетами в новой Раде

Координатор подгруппы подготовительной депутатской группы по вопросам комитетов Руслан Стефанчук отмечает, что сегодня подгруппа должна рассмотреть предложения относительно формирования комитетов Верховной Рады IX созыва.

– Самый главный вопрос, по которому мы сегодня попробуем прийти к какому-то промежуточному этапу, – это вопрос предложений по наполненности комитетов. Мы рассмотрим все предложения от партий, которые поступили, и особенно — от внефракционных депутатов. И попробуем, максимально используя два принципа, – пропорциональности и профессионализма, – предложить свое видение комитетов, – сказал Стефанчук.

Он добавил, что Слуга народа рассматривает возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они это планировали раньше, взяв, однако, в этих комитетах должности первого заместителя или же секретаря.

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Стефанчук также выразил надежду, что сегодня будут определены фамилии руководителей комитетов.

Ранее партия Слуга народа намеревалась получить председательство в 21 из 23 профильных комитетов Верховной Рады.