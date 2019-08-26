PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Слуга народа хочет возглавить меньшее количество комитетов, чем планировалось

Партия Слуга народа готова уступить несколькими комитетами в новой Раде

Руслан Стефанчук

Координатор подгруппы подготовительной депутатской группы по вопросам комитетов Руслан Стефанчук отмечает, что сегодня подгруппа должна рассмотреть предложения относительно формирования комитетов Верховной Рады IX созыва.

– Самый главный вопрос, по которому мы сегодня попробуем прийти к какому-то промежуточному этапу, – это вопрос предложений по наполненности комитетов. Мы рассмотрим все предложения от партий, которые поступили, и особенно — от внефракционных депутатов.

И попробуем, максимально используя два принципа, – пропорциональности и профессионализма, – предложить свое видение комитетов, – сказал Стефанчук.

Он добавил, что Слуга народа рассматривает возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они это планировали раньше, взяв, однако, в этих комитетах должности первого заместителя или же секретаря.

Читайте: Слуга народа впереди: схема размещения депутатов в сессионном зале Рады

Стефанчук также выразил надежду, что сегодня будут определены фамилии руководителей комитетов.

Ранее партия Слуга народа намеревалась получить председательство в 21 из 23 профильных комитетов Верховной Рады.

Источник: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Соглашение о создании коалиции могут подписать 29 августа
Нардеп от Слуги народа отказался от мандата – кто занял его место
Слуга народа претендует на 21 комитет – Стефанчук
Пусть лесом идут! Арахамия об отказе партий подавать кандидатов в новый Кабмин
Арахамия предлагает упростить увольнение госслужащих на особый период
Имя нового премьера объявят 29 августа – Арахамия
Слуга народа впереди: схема размещения депутатов в сессионном зале Рады
Раздел комитетов Рады: Слуга народа претендует на 60% мест в каждом
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка