PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Депутатську недоторканність потрібно зняти якнайшвидше – Стефанчук

Народні депутати від партії Слуга народу готові якнайшвидше ухвалити проект закону про зняття недоторканності з народних депутатів.

Депутатську недоторканність потрібно зняти якнайшвидше – Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що Слуга народу може підтримати законопроект Блоку Петра Порошенка щодо зняття депутатської недоторканності.

Він вважає, що зняти депутатську недоторканність потрібно настільки швидко, наскільки це можливо.

– Дайте можливість нам, ми 29 (Серпня – Ред.) проведемо перше голосування. А вже на початку вересня намагатимемося зробити те, що не зробили в Україні за 28 років, – сказав Стефанчук.

Читайте: Недоторканних депутатів у новій Раді не буде – Разумков

Представник президента у парламенті додав, що на голосування можуть внести проект закону №7203, оскільки в резолютивній частині рішення Конституційного суду немає зауважень до нього.

Усі процедури голосування за зняття депутатської недоторканності буде дотримано.

Нагадаємо, партія Слуга народу готова піти на поступки щодо головування у комітетах Верховної Ради.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нардепи готові голосувати на першому засіданні руками – Стефанчук
Перші 100 днів преЗЕдента: яких результатів досяг Зеленський
Слуга народу хоче очолити меншу кількість комітетів, ніж планувалося
Угоду про створення коаліції можуть підписати 29 серпня
Нардеп від Слуги народу відмовився від мандата – хто зайняв його місце
Слуга народу претендує на 21 комітет – Стефанчук
Нехай лісом йдуть! Арахамія про відмову партій подавати кандидатів у новий Кабмін
Арахамія пропонує спростити звільнення держслужбовців на особливий період
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка