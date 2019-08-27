Народні депутати від партії Слуга народу готові якнайшвидше ухвалити проект закону про зняття недоторканності з народних депутатів.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що Слуга народу може підтримати законопроект Блоку Петра Порошенка щодо зняття депутатської недоторканності.

Він вважає, що зняти депутатську недоторканність потрібно настільки швидко, наскільки це можливо.

– Дайте можливість нам, ми 29 (Серпня – Ред.) проведемо перше голосування. А вже на початку вересня намагатимемося зробити те, що не зробили в Україні за 28 років, – сказав Стефанчук.

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Представник президента у парламенті додав, що на голосування можуть внести проект закону №7203, оскільки в резолютивній частині рішення Конституційного суду немає зауважень до нього.

Усі процедури голосування за зняття депутатської недоторканності буде дотримано.

Нагадаємо, партія Слуга народу готова піти на поступки щодо головування у комітетах Верховної Ради.