Юридическая процедура оформления заключенных для обмена уже подходит к концу.

Адвокат заключенных россиян Валентин Рыбин заявил, что сейчас ожидается решение президента Владимира Зеленского о помиловании, которое даст возможность вскоре начать процесс обмена.

– В настоящее время процедура юридического оформления участников обмена завершается, и пока она не завершится, никто никуда не поедет, – сказал Рыбин.

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Он добавил, что не знает, когда именно может состояться обмен и не готов давать прогнозы касательно указанного вопроса.

К слову, 23 августа президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что вопрос обмена заключенными решится в ближайшие дни.