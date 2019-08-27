Юридична процедура оформлення ув’язнених для обміну вже добігає кінця.

Адвокат ув’язнених росіян Валентин Рибін заявив, що зараз очікується рішення президента Володимира Зеленського про помилування, яке дасть можливість незабаром почати процес обміну.

– Наразі процедура юридичного оформлення учасників обміну завершується, і доки вона не завершиться, ніхто нікуди не поїде, – сказав Рибін.

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Він додав, що не знає, коли саме може відбутися обмін і не готовий давати прогнози щодо зазначеного питання.

До слова, 23 серпня президент Володимир Зеленський висловив надію на те, що питання обміну ув’язненими вирішиться найближчими днями.