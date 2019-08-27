27 августа исполняется 100 дней, как у власти новый президент. Что сделал Зеленский, где ему удалось добиться успеха, а над чем еще предстоит работать – анализируют Факты ICTV.

Владимир Зеленский у власти уже 100 дней. В украинской политике сложилась определенная традиция – оценивать так называемый медовый месяц новых чиновников, анализируя их деятельность за первые три месяца работы.

Соцопрос КМИС, проведенный в июле, свидетельствует, что в первые 100 дней украинцы ожидали от президента:

снижения тарифов, что, кстати, не в компетенции главы государства;

представления закона о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента;

расследования резонансных коррупционных преступлений;

переговоров с Россией;

снижения зарплаты топ-чиновникам.

И если переговоры с Россией находятся на стадии развития, а рассмотреть законопроект о снятии неприкосновенности обещают уже на первых заседаниях, то другие пункты пока не ко времени.

Итак, что уже успел Зеленский?

Монополизировал власть

На этом мнении сходятся политологи. Игорь Рейтерович и Тарас Загородний говорят, что это едва ли не единственное достижение.

– Пока можно сказать, что единственным успехом является расширение власти. Смогли захватить парламент – провели блестящую избирательную кампанию и получили монобольшинство, – говорит Загородний.

Зеленский получил рекордную за украинскую историю поддержку общества – 73%, а его партия – абсолютное большинство, что позволяет ей принимать законы самостоятельно и не создавать коалицию с другими политсилами.

Теперь эти парламентарии имеют полномочия назначить премьера, который и сформирует Кабмин. Поэтому вся вертикаль власти окажется в руках одной силы.

Впрочем, эксперты предупреждают, абсолютная власть может стать негативным фактором, особенно когда придется отчитываться о неудачах.

– Они за все отвечают в стране, а это очень опасно. Нет “громоотвода”. У Порошенко был Яценюк или Гройсман. А у новой власти такого не будет, – говорит Загородний.

Получил первые успехи на Донбассе

Едва ли не первым запросом в обществе является прекращение войны на Донбассе. И хотя завершить ее за 100 дней невозможно, все же президент предпринимает определенные шаги:

– Здесь есть определенные сдвиги, и самое главное – то, что он готов к прямым переговорам с Путиным и РФ. Это стиль нового президента. Он заслуживает уважения, потому что это очень большая ответственность. В случае неудачи виновным будет только он, – говорит Игорь Рейтерович.

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Новый президент выдвинул свежие идеи по деэскалации конфликта и возвращению территорий – это всемирный русскоязычный канал для жителей оккупированных территорий. Впрочем, пока это только заявление.

– Идеи неплохие, вопрос находится в фокусе внимания, но я пока не вижу реальных планов, как эту проблему решать. Было много заявлений, но эти заявления были исключительно протокольными, – отметил Рейтерович.

С триумфом в регионах

Больше всего, видимо, украинцы оценили поездки президента по регионам. Он заключил пари с мэром Днепра о строительстве моста, ругал таможенников за коррупцию на Закарпатье, отчитывал СБУ за незаконную добычу янтаря на Житомирщине, выгнал чиновника с заседания горсовета в Борисполе.

Политологи отмечают, это придало электоральной поддержки Слуге народа во время парламентских выборов. Впрочем, здесь президент выходит за пределы своих полномочий, а в этом может быть проблема:

– Здесь речь идет о попытке узурпации полномочий. Да, оно происходит законно, то есть он не заставляет никого, но моральное и этическое давление есть. Это до момента, пока не появится человек, который откажется это делать, потому что это не полномочия президента, – говорит Рейтерович.

Кадровая политика

Во время президентской кампании Зеленский обещал, что кумовства не будет. Впрочем, уже первые назначения показали совсем другое. Эксперты оправдывают это кадровым голодом новой команды.

Но ключевые должности начали получать партнеры по студии Квартал 95 – ее руководитель Иван Баканов стал первым заместителем председателя СБУ, партнер из Квартала Сергей Шефир – первым помощником президента. Заместителями председателя Офиса президента стали Сергей Трофимов и Юрий Костюк, которые также были в Квартале.

– За 100 дней говорить про какие-то серьезные сдвиги в сферах коррупции, непатизма (кумовства), клиентизма, теневой экономики не стоит. Уровень назначения людей по семейным или другим признакам, мне кажется, даже несколько вырос, – говорит Рейтерович.

Однако новая команда лишается всех, кто так или иначе связан со старой политикой, приводя людей со свежим видением дел и инновационными идеями.

Чуть ли не сразу состоялась реформа Администрации президента. Орган не только сменил название на Офис президента, но и сократил штат сотрудников.

Без четкого плана

Впрочем, политологи отмечают – за 100 дней украинцы все еще не увидели от Зеленского четкого плана развития государства.

– До сих пор непонятно, какой план по поводу страны у президента. Неизвестно, что в экономике, неопределенная политика на внешней арене. Я до сих пор не знаю, например, мы идем в НАТО или нет, – говорит Загородний.

Поэтому эксперты предупреждают, если не будет результатов, то общество начнет задавать вопросы и рейтинги будут “сыпаться”. А оппозиция только этому поспособствует.

– У нас от любви до ненависти один шаг. Тем более у господина Зеленского активная оппозиция, которая имеет медийные ресурсы, – отмечает Загородний.

Львиную долю времени Зеленский потратил на борьбу со старыми парламентариями, пытаясь провести хоть один свой законопроект или назначить своих министров. Впрочем, ему удалось провести внеочередные выборы, и уже 29 августа состоится первое заседание обновленной Рады.

– У него есть оправдательный момент – контроля за секторами, которые хотели бы иметь президент и его окружение, пока не было. Но уже с 1 сентября оправданий не будет. Там будут мерить не ста днями, а гораздо меньшими сроками, – констатировал Рейтерович.

Итак, после первого заседания Рады, а его парламентарии обещают сделать насыщенным, начнется новый отсчет. Это шанс для новых политиков доказать, что 73% украинцев не ошиблись.

Лилия Ященко