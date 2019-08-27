27 серпня виповнюється 100 днів, як при владі новий президент. Що зробив Зеленський, де йому вдалось досягти успіху, а над чим ще доведеться працювати – аналізують Факти ICTV.

Володимир Зеленський при владі вже 100 днів. В українській політиці склалась певна традиція – оцінювати так званий медовий місяць нових чиновників, аналізуючи їх діяльність за перші три місяці роботи.

Соцопитування КМІСу, проведені у липні, свідчать, що у перші 100 днів українці очікували від президента:

зниження тарифів, що, до речі, не у компетенції голови держави;

подання закону про зняття недоторканності з депутатів, суддів та президента;

розслідування резонансних корупційних злочинів;

переговорів з Росією;

зниження зарплати топ-чиновникам.

І якщо переговори з Росією перебувають на стадії розвитку, а розглянути законопроект про зняття недоторканості обіцяють вже на перших засіданнях, то інші пункти поки що не на часі.

Отже, що вже встиг Зеленський?

Монополізував владу

На цій думці сходяться політологи. Ігор Рейтерович і Тарас Загородній говорять, що це чи не єдиний здобуток.

– Поки що можна сказати, що єдиним успіхом є розширення влади. Змогли захопити парламент – провели блискучу виборчу кампанію і отримали монобільшість, – говорить Загородній.

Зеленський отримав рекорду за українську історію підтримку суспільства – 73%, а його партія – абсолютну більшість, що дозволяє їй ухвалювати закони самостійно і не створювати коаліцію з іншими політсилами.

Тепер ці парламентарі мають повноваження призначити прем’єра, який і сформує Кабмін. Отож вся вертикаль влади опиниться в руках однієї сили.

Втім, експерти попереджають, абсолютна влада може стати негативним фактором, особливо коли доведеться звітувати про невдачі.

– Вони за все відповідають в країні, а це дуже небезпечно. Немає “громовідводу”. У Порошенка був Яценюк або Гройсман. А у нової влади такого не буде, – каже Загородній.

Отримав перші успіхи на Донбасі

Чи не найпершим запитом у суспільства є припинення війни на Донбасі. І хоч завершити її за 100 днів нереально, все ж таки президент вживає певних заходів:

– Тут є певні зрушення, і найголовніше – те, що він готовий до прямих переговорів з Путіним і РФ. Це стиль нового президента. Він заслуговує на повагу, бо це дуже велика відповідальність. У випадку невдачі одним винним буде лише він, – говорить Ігор Рейтерович.

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Новий президент висунув свіжі ідеї щодо деескалації конфлікту і повернення територій – це всесвітній російськомовний канал для жителів окупованих територій. Втім, поки що це лише заява.

– Ідеї непогані, питання перебуває в фокусі уваги, але я поки що не бачу реальних планів, як цю проблему вирішувати. Було багато заяв, але ці заяви були лише протокольними, – зазначив Рейтерович.

З тріумфом у регіонах

Найбільше, певне, українці оцінили поїздки президента регіонами. Він уклав парі з мером Дніпра про будівництво мосту, сварив митників за корупцію на Закарпатті, відчитував СБУ за незаконний видобуток бурштину на Житомирщині, вигнав чиновника із засідання міськради у Борисполі.

Політологи відзначають, це додало електоральної підтримки Слузі народу під час парламентських виборів. Втім, тут президент виходить за межі своїх повноважень, а у цьому може бути проблема:

– Тут йдеться про спробу узурпації повноважень. Так, воно відбувається у законний спосіб, тобто він не змушує нікого, але моральний і етичний тиск є. Це до моменту, поки не з’явиться людина, яка відмовиться це робити, бо це не повноваження президента, – каже Рейтерович.

Кадрова політика

Під час президентської кампанії Зеленський обіцяв, що кумівства не буде. Втім, вже перші призначення показали зовсім інше. Експерти виправдовують це кадровим голодом нової команди.

Але ключові посади почали отримувати партнери за студією Квартал 95 – її керівник Іван Баканов став першим заступником голови СБУ, партнер із Кварталу Сергій Шефір – першим помічником президента. Заступниками голови Офісу президента стали Сергій Трофимов і Юрій Костюк, які також були у Кварталі.

– За 100 днів говорити про якісь серйозні зрушення в сферах корупції, непатизму (кумівства), клієнтизму, тіньової економіки не варто. Рівень призначення людей за родинними або іншими ознаками, мені здається, навіть дещо зріс, – каже Рейтерович.

Проте нова команда позбавляється всіх, хто так чи інакше пов’язаний зі старою політикою, приводячи людей зі свіжим баченням справ і інноваційними ідеями.

Чи не одразу відбулась реформа Адміністрації президента. Орган не тільки змінив назву на Офіс президента, а й скоротив штат працівників.

Без чіткого плану

Втім, політологи наголошують – за 100 українці все ще не побачили від Зеленського чіткого плану розвитку держави.

– Досі незрозуміло, який план щодо країни у президента. Невідомо, що в економіці, непевна політика на зовнішній арені. Я досі не знаю, наприклад, ми йдем в НАТО чи ні, – каже Загородній.

А тому експерти попереджають, якщо не буде результатів, то суспільство почне ставити питання і рейтинги “сипатимуться”. А опозиція тільки цьому посприяє.

– У нас від любові до ненависті один крок. Тим більше у пана Зеленського активна опозиція, яка має медійні ресурси, – наголошує Загородній.

Левову частку часу Зеленський витратив на боротьбу зі старими парламентарями, намагаючись провести хоч один свій законопроект або призначити своїх міністрів. Втім, йому вдалось провести позачергові, і вже 29 серпня відбудеться перше засідання оновленої Ради.

– У нього є виправдальний момент – контролю над секторами, які хотіли би мати президент і його оточення, поки що не було. Але вже з 1 вересня виправдань не буде. Там будуть міряти не ста днями, а набагато меншими термінами, – констатував Рейтерович.

Отже, після першого засідання Ради, а його парламентарі обіцяють зробити його насиченим, почнеться новий відлік. Це шанс для нових політиків довести, що 73% українців не помилились.

Лілія Ященко