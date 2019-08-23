Совет волонтеров и законы. Как Зеленский обещает заботиться о ветеранах АТО

Уважать ветеранов АТО пообещал президент Украины. Во время выступления на втором международном ветеранском и волонтерском форуме, Владимир Зеленский заявил – государство не ликвидирует профильное министерство, зато сами воины должны решить, кто его будет возглавлять.

Глава государства также пообещал – несмотря на то, что в Верховной Раде аналогичного комитета не будет, и работа с теми, кто защищал нашу землю, только усилится. А при Офисе президента заработает – Совет волонтеров. Ветераны, а их в Украине – 32 тыс., говорят: сейчас государство гарантирует ряд льгот, однако, получить их нелегко.

В Художественном Арсенале сегодня – ветеранские работы и ветеранские проблемы. Сергей Бондарь, воевал на Луганщине с 2014 года, кажется суровым, пока не берет в руки куклу. Именно эти малыши, которых делает сам, помогли ему оправиться от контузии.

Очередь на его кукол – на год вперед. Так же живо раскупают мед и его боевого собрата Сергея.

Искать гранты умеют не все ветераны, поэтому часто остаются наедине с проблемами. А тех, кто вернулся, 32 тыс.

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Часто помогают волонтеры

Проект Без брони сделали, чтобы бывшие воины знали, куда обращаться со своими проблемами.

Министерство по делам ветеранов государство создало в прошлом году. После разговоров о его возможной отмене воины забеспокоились.

Но президент все слухи о ликвидации министерства опроверг. Ветераны получат обещанные медицинскую и психологическую помощь, наделы земли и льготы по растаможиванию имущества. Однако нужны законы. Участники боевых действий должны сами предложить кандидатуру будущего министра.

Офис президента создаст и Совет волонтеров. Помощь обещают Соединенные Штаты. Сегодня ветеранам руку помощи протянул временный поверенный в делах США Уильям Тейлор. Тоже в прошлом воин. Сам Зеленский после выступления попал в тесный круг родственников погибших. Пообещал разобраться в проблемах, а еще – вернуть Крым.

К слову, Министерство ветеранов не будут ликвидировать – Зеленский.

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