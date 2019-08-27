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Факты / Украина / Политика

Политзаключенного Бекирова освободили из СИЗО в аннексированном Крыму

В аннексированном Симферополе суд принял решение отпустить политзаключенного Эдема Бекирова из СИЗО.

Политзаключенного Бекирова освободили из СИЗО в аннексированном Крыму

“Центральный районный суд” Симферополя изменил меру пресечения политзаключенному Эдему Бекирову с содержания под стражей на обязательство являться в суд.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров провел в СИЗО 258 дней – с 12 декабря 2018. Его подозревают в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Информацию о том, что Бекирова отпустили из СИЗО, подтвердил также его адвокат Алексей Ладен.

Читайте: Освобождение политзаключенных: в Кремле заявили о начале диалога Зеленского и Путина

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым.

Напомним, что Владимир Зеленский надеется на то, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной будут в ближайшие дни.

Источник: Крымская солидарность

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