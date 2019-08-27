В анексованому Сімферополі суд ухвалив рішення відпустити політв’язня Едема Бекірова із СІЗО.

“Центральний районний суд” Сімферополя змінив міру запобіжного заходу політв’язню Едему Бекірову з утримання під вартою на зобов’язання з’являтися до суду.

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров провів у СІЗО 258 днів – із 12 грудня 2018 року. Його підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Інформацію про те, що Бекірова відпустили з СІЗО, підтвердив також його адвокат Олексій Ладін.

Читайте: Звільнення політв’язнів: у Кремлі заявили про початок діалогу Зеленського і Путіна

Російські силовики затримали громадянина України Бекірова вранці 12 грудня 2018 року на адміністративному кордоні під час в’їзду в окупований Крим.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сподівається на те, що результати з питання обміну утримуваних осіб між Росією і Україною будуть найближчими днями.

Джерело: Кримська солідарність