PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Політв’язня Бекірова випустили із СІЗО в анексованому Криму

В анексованому Сімферополі суд ухвалив рішення відпустити політв’язня Едема Бекірова із СІЗО.

Політв’язня Бекірова випустили із СІЗО в анексованому Криму

“Центральний районний суд” Сімферополя змінив міру запобіжного заходу політв’язню Едему Бекірову з утримання під вартою на зобов’язання з’являтися до суду.

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров провів у СІЗО 258 днів – із 12 грудня 2018 року. Його підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Інформацію про те, що Бекірова відпустили з СІЗО, підтвердив також його адвокат Олексій Ладін.

Читайте: Звільнення політв’язнів: у Кремлі заявили про початок діалогу Зеленського і Путіна

Російські силовики затримали громадянина України Бекірова вранці 12 грудня 2018 року на адміністративному кордоні під час в’їзду в окупований Крим.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сподівається на те, що результати з питання обміну утримуваних осіб між Росією і Україною будуть найближчими днями.

Джерело: Кримська солідарність

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українські моряки стали предметом торгу за повернення Росії в G7 – Зеркаль
Українських політв’язнів можуть обміняти на Баранова та Одинцова – адвокат
Ще трьох українських політв’язнів перевели в СІЗО до моряків
Після зустрічі Путіна з Макроном Україна чекає на звільнення політв’язнів – Зеркаль
Десантний корабель Ямал флоту РФ брав участь у захопленні Криму – ЗМІ
Вже в Україні: Росія звільнила політв’язня Терновського
РФ може звільнити п’ятьох українських політв’язнів – ЗМІ
СБУ перевіряє діяльність кінотеатрів IMAX в Криму
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка