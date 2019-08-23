В Москве видят начало диалога относительно обмена политзаключенными между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В России уверяют, что между президентами РФ и Украины есть развитие диалога, который выражается в “определенных контактах.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он на вопрос о том, как можно оценить отношения России и Украины в свете новостей о готовящемся обмене заключенными ответил следующее:

– Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие соображений, которые были достигнуты в ходе этих разговоров.

Напомним, что Владимир Зеленский надеется на то, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной будут в ближайшие дни.