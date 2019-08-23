PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Освобождение политзаключенных: в Кремле заявили о начале диалога Зеленского и Путина

В Москве видят начало диалога относительно обмена политзаключенными между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Освобождение политзаключенных: в Кремле заявили о начале диалога Зеленского и Путина

В России уверяют, что между президентами РФ и Украины есть развитие диалога, который выражается в “определенных контактах.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте: Зеленский сможет договориться с Путиным – Трамп

Он на вопрос о том, как можно оценить отношения России и Украины в свете новостей о готовящемся обмене заключенными ответил следующее:

– Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие соображений, которые были достигнуты в ходе этих разговоров.

Напомним, что Владимир Зеленский надеется на то, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной будут в ближайшие дни.

Источник: РБК-Украина

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стал желанным гостем в Европе: после Франции Путина приняли в Финляндии
После встречи Путина с Макроном Украина ждет освобождения политзаключенных – Зеркаль
Операция “Соблазнение Путина”. Итоги встречи лидеров РФ и Франции для Украины
Встреча в нормандском формате: Макрон выдвинул Путину условие
ЗСТ, инновации и визы: чем закончилась встреча Нетаньяху и Зеленского
Протесты в Москве: на что готов Кремль и сменится ли власть в РФ через 2 года
Полноценная встреча Зеленского и Трампа: Тейлор назвал место и сроки
Увеличение штата в разы: что будет, если введут визовый режим с РФ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка