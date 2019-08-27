Українська армія втратила у боях за Іловайськ у серпні 2014 року 220 військовослужбовців.

За даними Генштабу Збройних сил України, у боях за Іловайськ у серпні 2014 року в рядах української армії загинули 220 військових.

Окрім 220 загиблих, 40 солдатів зникли безвісти, 13 ще досі перебувають у полоні бойовиків, 44 отримали поранення. До числа загиблих входять зниклі безвісти бійці, яких ідентифікували за експертизою ДНК (станом на 16 серпня 2019 року).

У Генштабі також уточнили, що безпосередньо під час виходу “зеленим коридором” армія втратила 129 бійців, зникли безвісти — 22 особи (станом на 22 серпня 2019 року — 10 залишаються), у полон тоді бойовики взяли десятьох військових.

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Представлені дані Генштабу не враховують загиблих з добровольчих батальйонів, які також зазнали втрат у боях за Іловайськ.

Нещодавно екс-глава Генштабу Віктор Муженко розповів, що в Іловайську загинули 200 бійців добровольчих батальйонів.

Нагадаємо, британські розслідувачі визначили, що у битві під Іловайськом брали участь танки Російської Федерації.

Джерело: BBC Україна, Радіо Свобода