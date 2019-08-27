PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Цена газа для потребителей на конец 2019 – прогноз Нафтогаза

В ноябре-декабре 2019 года цена газа для потребителей на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) составит 7 184,8 грн за тысячу кубометров (без НДС).

Цена газа для потребителей на конец 2019 – прогноз Нафтогаза

В пояснительной записке к проекту финплана Нафтогаза отмечается, что на ноябрь-декабрь 2019 года цена газа рассчитана в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года №867.

При этом цена газа на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) с 1 июня по 31 октября будет на уровне прогнозируемой цены импортированного газа, то есть без стоимости входа в газотранспортную систему Украины.

Читайте: Нафтогаз анонсировал новые тарифы на газ

А цену для потребителей, которые не попадают под действие ПСО, Нафтогаз устанавливает самостоятельно, и в ноябре-декабре она составит 7 479,6 грн/тыс. куб. м (без НДС).

Ранее Факты ICTV писали о том, что цена на газ для населения в июле уменьшилась на 10,4%.

Источник: Українські новини

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Получатели субсидий не смогут закупить газ по “летней цене” – Витренко
Стоит ли покупать газ на зиму: что значит предложение Нафтогаза
Нафтогаз предлагает украинцам закупить газ на зиму по летней цене
Нафтогаз анонсировал новые тарифы на газ
Украина и Молдова с 2020 года планируют импортировать газ из Румынии
Решение о цене на газ для Луганской ТЭС предотвратило катастрофу в области – Плачков
Иностранные компании хотят хранить газ в Украине – почему и сколько заработаем
Снижение цены на газ для Луганской ТЭС стало выходом из чрезвычайной ситуации – Гройсман
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка