В ноябре-декабре 2019 года цена газа для потребителей на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) составит 7 184,8 грн за тысячу кубометров (без НДС).

В пояснительной записке к проекту финплана Нафтогаза отмечается, что на ноябрь-декабрь 2019 года цена газа рассчитана в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года №867.

При этом цена газа на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) с 1 июня по 31 октября будет на уровне прогнозируемой цены импортированного газа, то есть без стоимости входа в газотранспортную систему Украины.

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А цену для потребителей, которые не попадают под действие ПСО, Нафтогаз устанавливает самостоятельно, и в ноябре-декабре она составит 7 479,6 грн/тыс. куб. м (без НДС).

Ранее Факты ICTV писали о том, что цена на газ для населения в июле уменьшилась на 10,4%.