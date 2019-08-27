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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціна газу для споживачів на кінець 2019 – прогноз Нафтогазу

У листопаді-грудні 2019 року ціна газу для споживачів на умовах положення про накладення спеціальних зобов’язань (ПСЗ) складе 7 184,8 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ).

Ціна газу для споживачів на кінець 2019 – прогноз Нафтогазу

У пояснювальній записці до проекту фінплану Нафтогазу відзначається, що на листопад-грудень 2019 року ціна на газ розрахована відповідно до постанови Кабміну від 19 жовтня 2018 року №867.

При цьому ціна газу на умовах положення про накладення спеціальних зобов’язань (ПСЗ) з 1 червня по 31 жовтня буде на рівні прогнозованої ціни імпортованого газу, тобто без вартості входу в газотранспортну систему України.

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А ціну для споживачів, які не потрапляють під дію ПСЗ, Нафтогаз встановлює самостійно, і в листопаді-грудні вона складе 7 479,6 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

Раніше Факти ICTV писали про те, що ціна на газ для населення в липні зменшилася на 10,4%.

Джерело: Українські новини

Фото: Pexels

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