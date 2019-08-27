Против бывшего первого заместителя главы СНБО Олега Гладковского открыло дело Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Расследование начато в связи с возможным недекларированием доходов Гладковским.

– НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем главы СНБО на сумму более 4,5 млн грн, – говорится в сообщении НАБУ.