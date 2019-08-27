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Факты / Украина

“Забыл” задекларировать 4,5 млн грн: НАБУ взялось за Гладковского

НАБУ начало следствие по декларации экс-первого заместителя главы СНБО Олега Гладковского.

“Забыл” задекларировать 4,5 млн грн: НАБУ взялось за Гладковского

Против бывшего первого заместителя главы СНБО Олега Гладковского открыло дело Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Расследование начато в связи с возможным недекларированием доходов Гладковским.

– НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем главы СНБО на сумму более 4,5 млн грн, – говорится в сообщении НАБУ.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 27 августа.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко.

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