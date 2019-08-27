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Факти / Україна

“Забув” задекларувати 4,5 млн грн: НАБУ взялося за Гладковського

НАБУ розпочало слідство щодо декларації екс-першого заступника голови РНБО Олега Гладковського.

“Забув” задекларувати 4,5 млн грн: НАБУ взялося за Гладковського

Проти колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського відкрило справу Національне антикорупційне бюро України.

Розслідування розпочато у зв’язку з можливим недекларуванням доходів Гладковським.

– НАБУ та САП розпочали розслідування фактів можливого недекларування екс-першим заступником голови РНБО на суму понад 4,5 млн грн, — йдеться у повідомленні НАБУ.

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Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

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