НАБУ розпочало слідство щодо декларації екс-першого заступника голови РНБО Олега Гладковського.
Проти колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського відкрило справу Національне антикорупційне бюро України.
Розслідування розпочато у зв’язку з можливим недекларуванням доходів Гладковським.
– НАБУ та САП розпочали розслідування фактів можливого недекларування екс-першим заступником голови РНБО на суму понад 4,5 млн грн, — йдеться у повідомленні НАБУ.
Читайте: НАБУ має внести відомості про можливі злочини Клімкіна і Порошенка в ЄРДР – суд
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+